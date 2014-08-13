Япония считает неприемлемыми военные учения РФ в районе Курильских островов

"Для нас это неприемлемо, - подчеркнул Абэ. - Мы намерены направить России решительный протест".

Как пишет ИТАР-ТАСС, ранее 13 августа в японском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ведут сбор информации об учениях. Как было отмечено в заявлении МИД Японии, маневры "в одностороннем порядке" проводятся на территории, которую островное государство считает своей "неотъемлемой частью".

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Как сообщили накануне в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) РФ, в плановых учениях на южнокурильских островах Кунашир и Итуруп участвуют более 1 тысячи военнослужащих, около ста единиц боевой и специальной техники, в том числе пять вертолетов Ми-8АМТШ.

"При проведении практического этапа учения личный состав пулеметно-артиллерийского соединения ВВО отработает элементы обороны морского побережья с применением новейших беспилотных летательных аппаратов российского производства. В свою очередь, военнослужащие десантно-штурмовой роты ВДВ проведут высадку десанта с вертолетов Ми-8АМТШ на одном из островов Курильской гряды", - отметил представитель пресс-службы ВВО.