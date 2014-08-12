США и ВОЗ доставят в Африку экспериментальную вакцину от Эболы

Президент США Барак Обама совместно с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрили запрос своей либерийской коллеги Эллен Джонсон-Серлиф на предоставление сыворотки, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Экспериментальный препарат, как ожидается, будет доставлен в африканскую страну уже на этой неделе.

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Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен также санкционировала доставку дополнительной партии экспериментальной вакцины. При этом она отметила, что препарат против лихорадки Эбола будет направлен для лечения либерийских медиков.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, вирус уже унес жизни 1013 человек, а всего зарегистрировано более 1800 случаев заболевания.