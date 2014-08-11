Израиль и ХАМАС согласились на новое перемирие

Договоренность была достигнута в Каире с участием представителей палестинской стороны, сообщает Еspreso.tv.

По сообщению израильской стороны, Тель-Авив отправит своих представителей в Каир для участия в переговорах с палестинцами, если перемирие начнется 11 августа.

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Палестинская сторона согласилась на новое прекращение огня в секторе Газа, которое должно начаться в полночь 10 августа.

Ранее, 10 августа премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху заявил, что его правительство не сядет за стол переговоров в Каире, пока не прекратятся ракетные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа.

С начала операции Израиля в секторе Газа погибло около двух тысяч палестинцев, большинство гражданские. За это время погибли и 67 израильтян, в основном солдат.