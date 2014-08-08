Обама допускает нанесение точечных ударов по боевикам в Ираке

Как сообщает Радио Свобода, Барак Обама заявил о вероятности нанесения точечных ударов с воздуха, чтобы помочь иракским властям в снятии блокады на горе Синджар и освобождении населения, которое там фактически оказалось в ловушке.

«Мы будем действовать обдумано, чтобы предотвратить потенциальный акт геноцида», – заявил Обама.

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Тем не менее, американский президент заявил, что не позволит Соединенным Штатам быть втянутыми в еще одну войну в Ираке.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сказал о том, что США изучают возможность авиаударов, чтобы остановить боевиков-исламистов в Ираке. Прошлой ночью нападения экстремистов на севере Ирака осудил также Совет Безопасности ООН, который провел по этому поводу экстренное заседание.