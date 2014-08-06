Географический центр России перенесли после захвата Крыма

Географический центр перенесли на несколько десятков метров южнее, пишет ИТАР-ТАСС.

«Прежде он (географический центр) находился на сопке, где в 1992 году эвенкийскими мастерами была построена часовня Сергия Радонежского, и установлен 8-метровый православный крест», - сообщил руководитель Красноярского отделения Русского географического общества Геннадий Лубинец.

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Координаты географического центра России, расположенного на плато Путорана (66 градусов 25 минут северной широты и 94 градуса 15 минут восточной долготы), впервые вскоре после распада СССР по специальной формуле определил академик Петр Бакут. После проверки Федеральной службой геодезии и картографии юго-восточный берег озера Виви был официально признан географическим центром России.

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