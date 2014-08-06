Наблюдаем все более тяжелые последствия для экономики России - США

Об этом заявила на брифинге официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки, пишет Gazeta.ua.

"С каждой новой неделей мы наблюдаем все более тяжелые последствия для экономики России. И очевидно, что президент Путин должен сделать выбор, если он заботится об экономике и среднем классе, о людях, которые живут в России", - констатирует представитель госдепа.

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"Если России не нравятся введенные санкции и их последствия, то правильным решением было бы прекратить отправку оружия и боевиков в Украину. И мы считаем, что это наиболее уместный ответ, который Россия могла бы выбрать".