Наблюдаем все более тяжелые последствия для экономики России - США
03:26, 06 августа 2014Мир
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Секторальные санкции, введенные против России США, Евросоюзом и их союзниками должны заставить ее отказаться от нынешней политики в отношении Украины.
Наблюдаем все более тяжелые последствия для экономики России / joinfo.ua
Об этом заявила на брифинге официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки, пишет Gazeta.ua.
"С каждой новой неделей мы наблюдаем все более тяжелые последствия для экономики России. И очевидно, что президент Путин должен сделать выбор, если он заботится об экономике и среднем классе, о людях, которые живут в России", - констатирует представитель госдепа.
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"Если России не нравятся введенные санкции и их последствия, то правильным решением было бы прекратить отправку оружия и боевиков в Украину. И мы считаем, что это наиболее уместный ответ, который Россия могла бы выбрать".
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