На митинге в Москве скандировали "Путин, введи войска!” и "Стрелкова в президенты России!" (фоторепортаж)
20:52, 02 августа 2014Мир
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В столице РФ прошел митинг в поддержку "ДНР" и "ЛНР".
В центре Москвы состоялся санкционированный московскими властями митинг русских националистов в поддержку террористов из "ДНР" и "ЛНР", а также с требованием к президенту России ввести войска в Украину.
Выступающие заявляли, что России на Донбассе объявлено войну и необходимо сначала ”освободить Луганск и Донецк, а затем "русский Киев”.
Кроме этого некоторые собравшиеся выкрикивали лозунги ”Стрелкова в президенты России” и ”россияне вперед”.
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