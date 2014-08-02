На митинге в Москве скандировали "Путин, введи войска!” и "Стрелкова в президенты России!" (фоторепортаж)

В центре Москвы состоялся санкционированный московскими властями митинг русских националистов в поддержку террористов из "ДНР" и "ЛНР", а также с требованием к президенту России ввести войска в Украину.

Выступающие заявляли, что России на Донбассе объявлено войну и необходимо сначала ”освободить Луганск и Донецк, а затем "русский Киев”.

Кроме этого некоторые собравшиеся выкрикивали лозунги ”Стрелкова в президенты России” и ”россияне вперед”.