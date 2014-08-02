В Москве националисты провели митинг в поддержку "ДНР" и "ЛНР": требовали ввести войска в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на акцию собралось несколько тысяч человек с российскими флагами и флагами так называемой ”Новороссии”. При этом не удалось найти не одного организатора из Донецкой и Луганской областей, большинство отвечали, что являются жителями Москвы и Московской области.

Многие собравшиеся также были одеты в футболками, на которых изображен ”главный террорист” Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин). Купить такие футболки можно было прямо на митинге за 1 тыс руб, деньги организаторы обещают передать террористам на Донбассе.

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Сцена митинга была оформлена надписью ”Битва за Донецкую Русь! Русские за русских!”, а также ”Битва за Донецк, война до победы!”.

Выступающий заявляли, что России на Донбассе объявлена война и необходимо сначала ”освободить Луганск и Донецк, а потом русский Киев”.

Профессор МГУ, лидер Евразийского международного евразийского движения Александр Дугин, ранее публично призывавший убивать украинцев, выступая на митинге заявил, что на акцию собрались ”настоящие русские”.

Также он заявил, что Стрелков и многие другие бьются против врагов России ”за нас с вами”.

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”За украинской хунтой стоит США, они не потерпят сильной, свободной, гордой, побеждающей России, они сделают все, чтобы остановить наш взлет... Наше имя Стрелков и многих, кто гибнет сейчас за Россию... Любой русский человек осознает в своем сердце, что это наша война... Ее нам навязали и у нас есть только один выход - выиграть ее и спасти Новороссию, спасти Россию”, - сказал Дугин и заявил, что нужно обратиться к президенту РФ с ”воплем: Путин, спаси Донбасс!” ”Путин введи войска... Там воюют не бандиты с ополченцами, против нас воюет регулярная армия... Против регулярном армии способна выстоять только регулярная армия. Это закон войны”, - заявил Дугин.

Кроме этого некоторые собравшиеся выкрикивали лозунги ”Стрелкова в президенты России” и ”Русские вперед”, а также требовали от властей России признать террористические организации ЛНР и ДНР.

Один из выступающих сказал, что жители Киева, Днепропетровска и Харькова поддерживают власти Украины и ”это большой вопрос как их излечить”.

Кроме этого, можно было услышать высказывания, что если жители Харькова были бы более сознательными, то сейчас война была бы ”где-то под Чугуевом (Харьковская область), а Луганск был бы в глубоком тылу”.

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Также на митинге можно было увидеть плакаты с надписями: ”Крым - это Россия, битва за Донбасс продолжается”, ”Небу над Новороссией - беспилотную зону”, ”Донбасс никто на колени не ставил”, ”Putin vvedi voiska”, ”Наше имя - Стрелков”, ”Либо Путин и Стрелков, либо ты - предатель”, а также плакат с логотипом радиостанции ”Эхо Москвы” - ”Пятая колонна - вон из России”.

Организаторами акции являются Правоконсервативный альянс, Евразийский союз молодежи, Национал-патриоты России, Правая платформа, Национально-освободительное движение и другие националистические организации России.