В Германии столкнулись поезда - пострадали 45 человек

В Германии в результате столкновения пассажирского и грузового поездов близ железнодорожного вокзала города Мангейм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) пострадали 45 человек.

Как сообщил представитель местной пожарно-спасательной службы, 18 человек доставлены в больницу, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии, передает ИТАР-ТАСС.

Товарный состав врезался в пассажирский поезд на разъезде железнодорожного перегона близ вокзала вчера около 21 часа по местному времени, в результате чего с рельсов сошли несколько вагонов обоих поездов.

В настоящее время специалисты выясняют причины случившегося.

Поезд Eurocity с 250 пассажирами направлялся из австрийского города Грац в немецкий Саарбрюккен. Товарный состав компании ERS Railways (штаб-квартира в Нидерландах) следовал по маршруту Дуйсбург - Шопрон (Венгрия).

Вокзал Мангейма остается закрытым.