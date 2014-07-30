США временно приостановили выдачу виз

Об этом сообщает официальный сайт консульства.

"Бюро консульских дел Государственного департамента США сообщает о технических сбоях в системе обработки паспортов и виз США, которые имеют место в настоящее время. Эта проблема касается систем обработки паспортов и виз США во всем мире и не ограничивается системами, которые обслуживают какую-то определенную страну, не касается никаких отдельных типов документов о гражданстве или отдельных типов виз. Мы приносим извинения за неудобства и задержки в получении паспортов, консульских свидетельств о рождении за границей и виз", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСША ввели новые санкции против РоссииВ посольстве также добавили, что в данный момент прилагаются все усилия для решения проблемы.