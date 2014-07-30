Сектор Газа остался без электроэнергии, за сутки из-за обстрелов погибли более 100 человек

Сектор Газа остался без электричества в результате обстрела электростанции поздно вечером 29 июля. Израильские военные заявили, что они не целились в предприятие, которое снабжает электроэнергией 1 миллион 800 тысяч человек в Секторе Газа, передает Радио Свобода.

Ожесточенное противостояние на этой территории продолжается после того, как несколько предложений о прекращении огня отклонили. Палестинские официальные лица заявили, что в течение последних суток погибли более 100 человек, среди них четверть - уже сегодня.

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Агентство ООН по гуманитарной помощи заявило 29 июля, что скрытый склад ракет был найден в одной из школ Сектора Газа. Израиль обвинил боевиков «Хамаса» в сознательных намерениях поставить под угрозу жизнь гражданских вследствие хранения оружия в таких помещениях.

Более 1200 палестинцев, в основном гражданских, а также 53 израильских солдата погибли в Секторе Газа в результате боев, которые продолжаются с 8 июля.