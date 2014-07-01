В Донецке в результате обстрела УМВД ранены две сотрудницы органов внутренних дел
В Донецке в результате сегодняшнего обстрела террористами управлений городского и областного МВД тяжело ранены две женщины-сотрудницы органов внутренних дел.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
«В результате применения автоматического оружия смертельные ранения получил оперуполномоченный УБОП ГУ МВД в Донецкой области, 1984 года рождения. С тяжелыми ранениями в лечебное учреждение доставлены две сотрудницы органов внутренних дел»,- сказано в сообщении.
И отмечено, что общая численность пострадавших во время нападения на здание милиции области устанавливается.
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В настоящее время все сотрудники милиции, которых удерживали, освобождены. Однако, здание милиции Донецкой области находится под контролем террористов.
Как сообщал УНИАН, 1 июля террористы штурмовали помещение Главного управления МВД Украины в Донецкой области. Во время штурма погиб один правоохранитель и четверо получили ранения. Трое раненых получили легкие повреждения.