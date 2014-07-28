Британия и Шотландия бойкотируют год культуры России

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на шотландское издание Herald Scotland.

«Оба правительства больше не будут поддерживать российско-британский год культуры, члены правительства также бойкотируют мероприятия, организованные в рамках программы года», — говорится в сообщении.

«Правительство Соединенного Королевства отказывается от поддержки британско-российского культурного мероприятия вынужденно. Причиной является незаконная аннексия Крыма Российской Федерацией. Ни правительством, ни высокопоставленными официальными лицами не будет оказываться содействия проведению мероприятий», — отметил представитель МИД Великобритании.

Читайте такжеThe Telegraph: НАТО приостановило участие России в учениях в Балтийском море«Шотландское правительство больше не оказывает активной поддержки перекрестному году культуры Великобритании и России 2014, и миссис Хислоп (Фиона Хислоп — министр культуры Шотландии) не будет присутствовать ни на каких российских мероприятиях, которые пройдут в Шотландии в рамках этой инициативы. Культурные мероприятия, уже запланированные в Шотландии и России, проходят по плану», — заявила представитель шотландского кабинета министров.

Ранее правительство Польши отменило мероприятия Года Польши в России, запланированные на 2015 год, в связи с ситуацией в Украине.