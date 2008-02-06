Кто американцам всех милее?

В Соединённых Штатах завершились предварительные выборы в более чем двадцати штатах. Как и ожидалось, у республиканцев наступила некая определённость, у демократов интрига лишь обострилась, передает Эхо Москвы.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн выиграл выборы в девяти штатах. Среди них и ключевой – самый густонаселённый - Калифорния. Соперники Маккейна – Митт Ромни и Майк Хаккаби заручились поддержкой избирателей в шести и пяти штатах соответственно. Несмотря на то, что Маккейн существенно упрочил своё положение в предвыборной гонке, и по числу голосов на съезде втрое опережает своего ближайшего соперника Митта Ромни. Тем не менее Ромни заявил, что намерен продолжать борьбу.

Что касается демократов, то у них до определённости ещё далеко. Барак Обама, по прогнозам, побеждает в большинстве штатов. Однако Клинтон выиграла выборы в Калифорнии и ещё нескольких штатах. Таким образом на сегодняшний день она лидирует в предвыборной кампании, опережая Обаму более, чем на 70 голосов на предстоящем съезде.

Хиллари Клинтон, которая выступала в своём штабе в Нью-Йорке, говорила не о своих перспективах, а о предстоящей победе демократического кандидата.