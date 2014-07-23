The Wall Street Journal: Представители Нидерландов возглавили расследование крушения Boeing-777

Представители Нидерландов заявили о том, что они возглавят расследование крушения малазийского Боинга-777, но во вторник следователи еще не прибыли на место катастрофы, так как в регионе вспыхнули боевые действия, сообщают Антон Трояновский, Джеймс Марсон и Роберт Уолл в статье, которая называется «Представители Нидерландов возглавили расследование крушения малазийского самолета», опубликованной в американской газете The Wall Street Journal.

Необычное расследование крушения гражданского самолета посреди зоны конфликта медленно обретает форму. Но через пять дней после катастрофы остается неясным, насколько эффективными будут действия следователей, учитывая, что наступательная операция украинской армии продолжается в этом районе, на месте крушения небезопасно, а также доказательства, возможно, фальсифицируют.

Голландский премьер-министр Марк Рютте сказал, что представители Нидерландов возглавят расследование крушения самолета, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли 298 человек, находившихся на борту. «Нашими приоритетными задачами являются репатриация тел наших граждан, проведение расследование наилучшим образом и правосудие», – сказал он.

Останки жертв были помещены в пять серых вагонов-холодильников специального поезда и перевезены с контролируемой повстанцами области на востоке Украины в Харьков, где они были переданы международной команде экспертов-криминалистов. После минуты молчания эксперты перенесли первое тело в импровизированный комплекс судебно-медицинской экспертизы на танковом заводе.

В среду тела должны быть доставлены в Эйндховен, Нидерланды, а оттуда на военную базу в Хильверсум, на юго-востоке Амстердама, для идентификации, сообщил г-н Рютте.

Некоторые человеческие останки по-прежнему находятся среди обломков самолета Малазийских авиалиний, сообщил во вторник представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Нидерланды потеряли 193 своих граждан в результате крушения самолета, больше чем любая другая страна, и взяли на себя инициативу в проведении судебно-медицинской экспертизы. В соответствии с международными правилами, Украина имеет право вести расследование, но может переложить ответственность на других.

Премьер-министр Голландии Марк Рютте во время пресс-конференции в Гааге в воскресенье сказал, что Нидерланды будут руководить расследованием крушения самолета Малазийских авиалиний. И российские власти, и пророссийские сепаратисты, которые, по мнению многих западных чиновников, сбили самолет, сказали о своей готовности помочь в расследовании, которое застопорилось из-за переговоров между украинскими властями и мятежниками о предоставлении доступа к месту крушения. В России утверждают, что самолет могли сбить украинские военные.

Президент России Владимир Путин сказал в своем выступлении во вторник, что Россия попытается повлиять на сепаратистов на востоке Украины, чтобы помочь следствию, несмотря на то, что до этого он резко раскритиковал западных лидеров, обвинив их в «дестабилизации» страны.

Улики, собранные на месте падения авиалайнера, и бортовые самописцы имеют решающее значение для того, чтобы понять, как именно произошло крушение самолета.

Вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель государственной комиссии по расследованию причин катастрофы, заявил, что так называемые черные ящики находились в поезде, который перевозил тела погибших.

Устройства, которые лидер самопровозглашенного пророссийского государства передал малазийским чиновникам во время ночной церемонии, могут исключить версии о неисправности самого самолета и указать на то, видели ли пилоты запуск ракеты или знали о том, что ракета приближалась.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Отделение по расследованию авиационных происшествий в Фарнборо, Англия, изучит черные ящики по просьбе Нидерландов. Пресс-секретарь бельгийского Министерства обороны сказал, что он отправил самолет в Киев, чтобы забрать черные ящики, и он должег вернуться назад как можно скорее. Ожидалось, что бортовые самописцы прибудут в Великобританию рано утром в среду.

В то время как большинство тел погибших и черных ящиков отправили на запад, следователи все также не могли получить безопасный доступ к месту крушения из-за боевых действий в регионе.

«Самым важным вопросом на сегодняшний день является получение доступа к месту крушения, чтобы профессионалы могли выполнить свою работу», – сказал г-н Гройсман журналистам в Харькове.

Лидер повстанцев Александр Бородай объявил об одностороннем прекращении огня вокруг места катастрофы и сказал, что он позволит сотрудникам службы безопасности Голландии или другим вооруженным иностранным охранникам – только не украинским властям – сопровождать международных следователей.

Совет безопасности Голландии надеется заключить соглашение о начале расследования в среду, но следователи еще не прибыли на место из соображений безопасности, сообщила пресс-секретарь Совета во вторник. Украинские военные продолжают наступать на пророссийских мятежников в последние дни.

В районе падения самолета во вторник большая часть сельской местности оставалась открытой для всех. В первые дни после крушения боевики обеспечивали безопасность, но сейчас ситуация очень изменилась. ПГТ Рассыпное, куда упала кабина пилота, было абсолютно неохраняемым. Пресс-секретарь службы безопасности Украины заявил во вторник, что «российские военные эксперты» работают на месте крушения в гражданской одежде. Это заявление не смогли подтвердить независимые источники.

Отсутствие безопасности отображает реальную картину крушения посреди зоны военных действий, где на повстанцев оказывают огромное давление, чтобы часть их людей оцепила 35-километровую зону крушения, когда им одновременно приходится бороться с украинскими военными.

Украинская армия ужесточила ​​контроль вокруг Луганска, захваченного повстанцами еще в апреле, сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО полковник Андрей Лысенко на брифинге в Киеве. Украинские силы почти полностью окружили город с населением около 400 тыс. жителей, как было видно на карте, представленной на брифинге.

Украинская армия также скоро закроет доступ к Лисичанску в Луганской обл., сказал полковник Лысенко. Этот город служит базой для Алексея Мозгового, одного из главных командиров повстанцев.

Полковник Лысенко сказал, что в регионе происходили столкновения в понедельник и в течение ночи. В ходе одного инцидента, сепаратисты использовали микроавтобус, начиненный взрывчаткой для нападения на блокпост украинской армии, в результате чего погибли трое солдат, сообщил он. Полковник Лысенко заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что микроавтобус был взорван террористом-смертником.

Повстанцы подтвердили информацию о широкомасштабных военных действиях.

Полковник Лысенко сообщил, что украинские войска и пограничные посты подверглись нападениям, при этом атаки совершались при помощи минометов и нескольких ракетных установок с российской стороны границы. Пограничники нашли доказательства того, что около 14 установок залпового огня «Град» въехали на территорию Украины из России и обстреляли украинские позиции. Россия отрицает поставку оружия повстанцам, а также то, что она позволяет мятежникам стрелять с российской стороны границы.

Президент США Барак Обама обвинил Россию в том, что она вооружает повстанцев, в том числе и комплексами ПВО, и сказал, что г-н Путин несет «прямую ответственность» за то, чтобы заставить сепаратистов сотрудничать.

Российские власти предложили свою версию крушения самолета, предположив, что украинский военный самолет мог сбить авиалайнер, но так и не возложили вину на кого-то конкретно.

Во вторник Владимир Путин сказал, что сделает все возможное, чтобы помочь следствию, но не сделал практически ничего, чтобы свидетельствовало о том, что он собирается менять свою политику в отношении Украины под угрозой более жестких санкций Запала. Произнося воинственную речь на заседании Совета безопасности России, г-н Путин упрекнул Запад в том, что он виноват в «дестабилизации» Украины, заявив, что нынешнее правительство пришло к власти «вооруженным и неконституционным путем».

«Нас сейчас призывают влиять на повстанцев в юго-восточной Украине. Все, что в наших силах, мы, конечно, будем делать», – сказал г-н Путин.