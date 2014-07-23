СМИ: Мэр города в Нидерландах призвал "выбросить" дочь Путина из страны

В Нидерландах мэр города Хильверсум Петер Броертес призвал "выбросить" дочь президента России Владимира Путина из страны.

Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на The Guardian, такое заявление нидерландский чиновник сделал во время интервью для радиостанции, комментируя падение на Востоке Украины авиалайнера Boeing-777, который сбили пророссийские террористы.

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Впоследствии Броертес на своей странице в Twitter извинился за резкие слова и добавил, что было "не умно" делать такие призывы о дочери Путина. Он пояснил свои слова ощущением "беспомощности" и сильных эмоций из-за погибших голландцев на борту Boeing-777.

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Украинцы в Нидерландах тоже организуют мирную акцию протеста напротив дома, в котором живет дочь Владимира Путина.

Сегодня немецкая газета Die Welt писала, что Путин оказался в ловушке террористов на Донбассе.