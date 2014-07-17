Сегодня - день расстрела семьи последнего императора России

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в городе Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, их дети — великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей, а также лейб‑медик Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп, комнатная девушка Анна Демидова и повар Иван Харитонов.

Последний российский император Николай Александрович Романов (Николай II) вступил на престол в 1894 году после смерти отца императора Александра III и правил до 1917 года, пока обстановка в стране не усложнилась.

12 марта (27 февраля по старому стилю) 1917 года началось вооруженное восстание в Петрограде, а 15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года по настоянию Временного комитета Государственной Думы Николай II подписал отречение от престола за себя и своего сына Алексея в пользу младшего брата Михаила Александровича.