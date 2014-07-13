КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря

КНДР в воскресенье утром запустила в сторону Японского моря две ракеты малой дальности, которые пролетели примерно 500 км. Об этом сообщило японское правительство, сообщает ИТАР-ТАСС.

В связи с ракетными стрельбами Токио выразил Пхеньяну протест. Соответствующая нота была направлена северокорейской стороне через дипломатическое представительство Японии в Пекине.

Читайте такжеКНДР продолжит осуществлять пуски тактических баллистических ракет – СМИ

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ приказал соответствующим ведомствам "организовать сбор всей необходимой информации в сотрудничестве со всеми заинтересованными странами, включая США и Южную Корею".

Глава японского правительства также поручил подтвердить безопасность всех авиа- и морских судов, находившихся в момент запуска ракет в этом регионе, а также обеспечить оперативное и точное предоставление информации населению.

Читайте такжеВ Северной Корее прошли испытания ракеты, разработанной Ким Чен Ыном

С начала 2014 года КНДР осуществила не менее шести запусков баллистических ракет и более десяти - ракет малой дальности.