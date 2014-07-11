В Грузии конфисковали три тонны героина - СМИ
МВД Грузии предотвратило попытку международного наркотрафика - при обыске грузового автомобиля, следовавшего из Азербайджана в Турцию через территорию Грузии, полицейские обнаружили три тонны героиносодержащего раствора.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр ведомства.
”Изъятие наркотиков в таком количестве - беспрецедентный случай для Грузии. По предварительным данным экспертно-криминальной службы, изъятое наркотическое вещество содержит 80% чистого героина, рыночная стоимость которого составляет сотни миллионов долларов”, - отмечает МВД.
Наркотик перевозился в 93-х бочках емкостью по 30 литров.
Правоохранительные органы задержали двоих граждан Грузии. Следствие проводит расследование по факту незаконного транзита наркотических веществ.
По данным экспертов, жидкий героин - наркотическая жидкость, состав которой был изобретен несколько лет назад афганскими наркопроизводителями и назван ”Слезы Аллаха”. Формула жидкого героина создавалась для облегчения контрабанды героина и маскировки его под различные виды технических или продовольственных товаров.