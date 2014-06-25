Кэмерон и Обама готовы ввести новые санкции против России

Обама и Кэмерон приветствуют усилия Президента Украины Петра Порошенко по осуществлению мирного плана на востоке Украины, сообщает gordonua.com со ссылкой на Belfast Telegraph..

Лидеры США и Великобритании подчеркнули, что хотя президент РФ Владимир Путин призвал сепаратистов принять перемирие, "нам еще только предстоит увидеть со стороны России конкретные действия по остановке поставок оружия через украинскую границу и прекращению тренировок россиянами сепаратистских группировок".

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Чего Кучма, Медведчук и Шуфрич добьются на переговорах с террористами?

Сегодня террористы сбили украинский вертолет возле Славянска, погибли девять человек.

23 июня Обама в телефонном разговоре с Путиным заявил, что ждет от него "конкретных шагов" по деэскалации конфликта на востоке Украины.

20 июня президент Украины Петр Порошенко заявил об одностороннем прекращении огня в зоне АТО с 22.00 20 июня до 10.00 27 июня.