Израиль назвал причину разгрома корпункта Russia Today

Согласно информации, опубликованной на сайте Russia Today, военные выбили двери здания, разрушили имущество арендуемых офисов и конфисковали архивные данные.

NEWSru.co.il обратилась за комментариями к главе русского отдела пресс-службы ЦАХАЛа капитану Анне Уколовой.

"Упомянутый инцидент произошел в ночь на 21 июня, когда в рамках проводимой ЦАХАЛом операции был совершен рейд в офис телекомпании "Аль-Кудс", поддерживающей ХАМАС", – заявила представитель армейской пресс-службы.

По ее словам, корпункт телекомпании Russia Today находится в том же здании, именуемом Palmedia, что и офис "Аль-Кудс". Вместе с тем, представитель пресс-службы ЦАХАЛа подчеркнула, что обыск и изъятие документов проводились исключительно в помещении "Аль-Кудс".

Аналогичную информацию предоставили в офисе координатора действий правительства в Иудее и Самарии. Согласно полученной информации, никаких опасных инцидентов в ходе упомянутого рейда не было, и военнослужащие не сталкивались с сопротивлением.

"Можно лишь предполагать, что ущерб, нанесенный студии Russia Today, был связан с тем, что была необходимость провести тщательный обыск для изъятия документов и пропагандистских материалов", – заявил собеседник.

По словам представителей ЦАХАЛа, "изъятые документы неопровержимо доказывают факт поддержки ХАМАС каналом "Аль-Кудс"".