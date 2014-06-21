США оставили Россию в «черном списке» за торговлю людьми
04:15, 21 июня 2014Мир
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США считают, что Россия не сделала достаточных усилий по борьбе с торговлей людьми и внесли РФ в "черный список", что дает возможность введения новых американских санкций.
США оставили Россию в «черном списке» за торговлю людьми / 5 канал
В своем ежегодном отчете о ситуации с торговлей людьми в разных странах Государственный департамент США поставил России самую низкую оценку, передает Радио Свобода.
Такую оценку США дают России уже второй год подряд, что вызывает крайне негативную реакцию Москвы. В аналогичной с Россией группе находятся Иран и Узбекистан - на третьем уровне в "черном списке".
Пакистан, Босния и Герцеговина оказались на более высоком уровне, но включены в список стран, которые показали резкий рост по количеству жертв секс-торговли и принудительного труда и которым не удалось представить доказательства активизации усилий по решению проблемы.
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