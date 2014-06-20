Ассанж рассказал об угрозах в адрес своих родных

По его словам, в адрес его матери и детей стали поступать анонимные угрозы после того, как он укрылся в посольстве Эквадора в британской столице.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в здании посольства в четверг, когда исполнилось ровно два года с того момента, как Ассанж укрылся на территории диппредставительства.

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"Основатель сайта WikiLeaks заявил, что боится за безопасность своей семьи", - сказал Ассанж.

По словам создателя интернет-ресурса, некоторые из его родных были вынуждены сменить имена и места жительства.

Как ранее сообщала британская газета Daily Mail, у Ассанжа - четверо детей, старшему из них - 23 года, младшему - три.