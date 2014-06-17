На пост комиссара ООН по правам человека впервые назначен мусульманин

Кандидатура была выдвинута генеральным секретарем всемирной организации Пан Ги Муном и поддержана консенсусным решением 193 стран-членов ГА.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

Принц Зеид, являющийся постоянным представителем Иордании при ООН, приступит к работе на новом посту в августе, когда истечет срок полномочий нынешнего верховного комиссара - Наванетхем Пиллэй (ЮАР).

Выступая на формальном заседании Генассамблеи, иорданский дипломат обратил внимание, что он станет "первым верховным комиссаром из Азии и из мусульманского и арабского мира". По его словам, это отражает решимость международного сообщества добиваться обеспечения прав человека в этой части света, равно как и во всех остальных.

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Принц Зеид, получивший образование в США и Англии, пользуется практически единогласной поддержкой среди стран-членов ООН.

Зеид Раад Зеида Аль-Хуссейн возглавляет иорданскую миссию при ООН в общей сложности более 10 лет. Изначально он занял кресло постпреда в 2000 году, но спустя семь лет был назначен послом Иордании в США. Проработав в Вашингтоне около трех лет, он вернулся на прежнюю должность. Преемником принца на посту постпреда назначена Дина Кавар.

Примечательно, что в прошлом принц Зеид уже имел возможность перейти на работу в структуре ООН. В 2006 году, когда ему было 42 года, он стал самым молодым в истории кандидатом на пост генерального секретаря. Однако выбор был сделан в пользу главы МИД Республики Корея Пан Ги Муна.