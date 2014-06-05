Лидеры G7 считают "поддельными" выборы президента в Сирии

"Мы осуждаем поддельные президентские выборы 3 июня: у (Башара) Асада нет будущего в Сирии", — говорится в документе.

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Ранее спикер парламента Сирии Мохаммад аль-Лахам заявил, что Асад выигрывает на президентских выборах, набирая 88,7% голосов. Его соперники на выборах — профессор Дамасского университета Хасан Ан-Нури и депутат парламента Махер Хаджар набирают, соответственно, 4,3% и 3,2%.