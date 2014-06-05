Лидеры G7 считают "поддельными" выборы президента в Сирии
03:47, 05 июня 2014Мир
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Лидеры стран-членов G7 осудили проведение президентских выборов в Сирии, назвав их "поддельными", говорится в коммюнике по результатам рабочего ужина лидеров "семерки" в Брюсселе.
Башар Асад / REUTERS
"Мы осуждаем поддельные президентские выборы 3 июня: у (Башара) Асада нет будущего в Сирии", — говорится в документе.
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Ранее спикер парламента Сирии Мохаммад аль-Лахам заявил, что Асад выигрывает на президентских выборах, набирая 88,7% голосов. Его соперники на выборах — профессор Дамасского университета Хасан Ан-Нури и депутат парламента Махер Хаджар набирают, соответственно, 4,3% и 3,2%.
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