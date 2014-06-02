Сегодня в Брюсселе Совет Россия-НАТО обсудит ситуацию в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила в штаб-квартире НАТО, что заседание состоится сегодня на уровне послов по просьбе посла России в НАТО Александра Грушко .

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"Это заседание - возможность для двадцати девяти членов Совета Россия-НАТО обсудить ситуацию в сфере безопасности и вокруг Украины", - детализировала она повестку дня.

При этом Лунгеску напомнила решение Альянса о том, что в то время как в связи с кризисом в Украине НАТО прекратило политическое и практическое сотрудничество в рамках Совета, "важно держать открытыми дипломатические каналы для диалога с Россией".

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"Позиция союзников с самого начала кризиса очень четкая - осуждает незаконную аннексию Крыма Россией и агрессию, которая продолжается в Украине. НАТО продолжает призывать Россию деэскалировать кризис, прекратить дестабилизацию Украины и гарантировать полный отвод войск от украинских границ", - подчеркнула представитель Альянса.

Отвечая на вопрос, при каких условиях Альянс будет готов возобновить сотрудничество с Москвой, Лунгеску констатировала, что такими условиями являются полное выполнение "запросов не только союзников по НАТО, но и международного сообщества" . "Это означает, что Россия должна выполнять международные обязательства", - заявила она.