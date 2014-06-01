Французская националистка Ле Пен выразила восхищение Путиным

Лидер французской крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен говорит, что увлекается Владимиром Путиным так же, как и канцлером Германии Ангелой Меркель, потому что президент России не позволяет другим странам навязывать ему свои решения. В интервью немецкому изданию Der Spiegel Ле Пен отметила, что она уважает лидеров, которые защищают свои государственные интересы, сообщает Радио Свобода.

По словам Марин Ле Пен, политика Ангелы Меркель была хорошей для Германии, хотя она и могла вредить другим странам.

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Ле Пен выразила уверенность, что Путин ставит на первое место российские государственные интересы. «В этом контексте, я имею такое же уважение к нему, как и к Меркель», - отмечает лидер французского «Национального фронта».

Марин Ле Пен также отметила, что хочет уничтожить Евросоюз, но не Европу.

Во Франции на выборах в Европарламент ультраправая партия «Национальный фронт» стала лидером, набрала около четверти голосов избирателей.

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Таким образом, «Национальный фронт» может получить в Европарламенте 24 места, тогда как результат партии в 2009 году составил всего 3 депутатских кресла.