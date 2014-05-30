Евразийский экономический союз назвали механизмом закрепления гегемонии России в регионе

29 мая этого года президенты России, Казахстана и Беларуси после трехсторонней встречи в Астане подписали Договор о Евразийский экономический союз, который должен начать действовать на пространстве Таможенного союза с 1 января 2015 года. В связи с этим дипломаты “Майдана иностранных дел” заявляют, что идея создания Евразийского экономического союза все больше приобретает исключительно политическое значение.

«Майдан иностранных дел» считает Евразийский экономический союз механизмом закрепления гегемонии России на постсоветском пространстве и одним из средств укрепления авторитаризма и противодействия «коварному» Западу.

В историческом контексте это образование до боли напоминает известный «Союз трех императоров» XIX века, образованный российской, германской и австро-венгерской империями для поддержки идеи монархической солидарности в сохранении существующего порядка, - отмечено в комментарии экспертов.

Справочно: Объем внешней торговли государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства с третьими странами за январь-декабрь 2013 года составил 931 млрд. долларов США, в том числе экспорт - 585,4 млрд. долларов США, импорт - 345,6 млрд. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем внешней торговли сократился на 0,4%, или на 3,6 млрд. долларов США. Экспорт уменьшился на 1,4%, или на 8,2 млрд. долларов США, импорт увеличился на 1,4%, или на 4,6 млрд. долларов США (без учета топливно-энергетических товаров объем экспорта уменьшился на 6,1%, показатель импорта увеличился на 1,8%). Объем взаимной торговли стран-членов Таможенного союза за январь-декабрь 2013 года составил 64,1 млрд. долларов США или 94,5% относительно соответствующего периода 2012 года (падение на 5,5%).

Справка:

Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и мировые профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".