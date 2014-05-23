Москва не отказывается от встречи с НАТО по ситуации в Украине, но ей "не подходит" дата
В МИД РФ заявляют, что Россия не отказывается от встречи РФ–НАТО, но 27 мая российской стороне не подходит.
Москва не отказывается от встречи Россия-НАТО, но дата 27 мая российской стороне не подходит, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
Постпред России при НАТО Александр Грушко заявлял, что РФ инициировала чрезвычайное заседание Совета Россия-НАТО из-за ситуации на юго-востоке Украины и считает, что его нужно провести как можно скорее, не откладывая до следующей недели. Накануне источник в НАТО заявил, что альянс предложил 27 мая в качестве даты проведения заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов, в ходе него будет обсуждаться ситуация в Украине.
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«Я думаю, сейчас трудно ответить на этот вопрос (по срокам), потому что, как вы знаете, мы в последние три недели добивались, чтобы как можно скорее провести это заседание и готовы были его провести хоть вчера, хоть сегодня. Мы естественно не отказываемся от проведения в поздние сроки, но сейчас надо просто найти взаимоустраивающую дату. Поэтому я не готов сказать, будет ли эта дата на следующей неделе или чуть позднее», - сказал Мешков.
Он отметил, что дата 27 мая «российской стороне не подходит абсолютно».
Главы МИД стран НАТО в начале апреля заявили, что приостанавливают практическое и военное сотрудничество между НАТО и Россией из-за ситуации в Украине, но сохраняют контакты Совета Россия-НАТО на уровне послов и выше. Министры договорились вернуться к рассмотрению отношений с РФ на следующей встрече в июне.