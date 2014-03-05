НАТО "пересматривает" сотрудничество с Россией и углубляет - с Украиной

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен после заседания Совета НАТО-Россия в штаб-квартире НАТО.

”Ситуация в Украине имеет серьезные последствия для безопасности и стабильности Евроатлантического ареала. И Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также собственные международные обязательства”, - сказал Расмуссен журналистам.

Читайте такжеЯценюк завтра в Брюсселе встретится с Генсеком НАТОПо его словам, Альянс решил принять несколько шагов для сокращения своего сотрудничества с Москвой. Среди этих шагов - отказ от идеи проведения первой совместной миссии НАТО и России. Также НАТО отказалось от сопровождения российскими военными кораблями американского судна ”Cape Ray”, которое вывозит из Сирии химическое оружие для ее последующей нейтрализации. ”Хочу подчеркнуть, это не повлияет на уничтожение химического оружия, но Россия не будет задействована в сопровождении американского судна”, - сказал генсек НАТО.

Он добавил, что другие меры включают отказ от встреч военных и гражданских НАТО и России на время. Также Альянс начинает пересмотр всего комплекса сотрудничества с Россией. ”Министры иностранных дел НАТО примут решение в начале апреля. Эти шаги дают четкий сигнал: действия России имеют последствия”, - сказал Расмуссен.

В то же время, добавил он, НАТО хочет держать двери открытыми и готово к проведению заседаний Совета Россия-НАТО на уровне послов.

Вместе с тем НАТО стремится дальше развивать сотрудничество с Украиной и усилить его. ”Мы укрепим наши усилия для помощи в построении украинской армии, включая большое количество совместных учений и маневров. И мы будем делать больше для привлечения Украины к нашим международным проектам для развития ее войск”, - сказал генсек НАТО.

В четверг Расмуссен примет в штаб-квартире НАТО премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО в настоящее время пересматривает сотрудничество с Россией в связи с ее действиями в Украине.

Об этом он написал в своем Твиттере.

«НАТО сейчас пересматривает сотрудничество с Россией в связи с действиями России в Украине», - сообщил он.

Также Генсек добавил, что НАТО решило активизировать отношения с Украиной.

«Мы также решили активизировать отношения НАТО-Украина. Я встречусь с Премьер-министром (Украины) Арсением Яценюком завтра, чтобы выразить нашу поддержку».