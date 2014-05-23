Россия и Китай ветировали резолюцию СБ ООН по Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции о передаче «сирийского досье» в Международный уголовный суд (МУС).
13 остальных членов Совета проголосовали за принятие проекта, сообщает Центр новостей ООН.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил разочарование тем, что члены Совета не смогли занять единую позицию в таком важном вопросе.
Читайте такжеГенсек ООН встревожен кровавым терактом на Донбассе за три дня до выборовВ проекте резолюции, представленном Францией и Литвой, осуждаются «широкомасштабные нарушения прав человека и международного гуманитарного права сирийскими властями и проправительственными формированиями, а также посягательств на права человека и нарушений норм международного гуманитарного права со стороны негосударственных вооруженных групп», совершающихся в ходе конфликта в Сирии с марта 2011 года.
В соответствии с проектом, эта ситуация должна быть передана Прокурору МУС. В проекте также содержалось положение о том, что на граждан иностранных государств, не являющихся участниками Римского стаута МУС, распространяется «исключительная юрисдикция этого государства».
"Генеральный секретарь испытывает разочарование, когда Совет не способен выступить единым фронтом, особенно в таком важном вопросе", - говорится в заявлении, с которым выступил пресс-секретарь главы ООН.