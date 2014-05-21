Китай не будет помогать строить мост между РФ и Крымом - СМИ

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В частности, в официальном перечне из почти полусотни документов, подписанных президентом Владимиром Путиным во время визита в Китай, относительно моста нет ни одного упоминания, передает издание "Центр транспортных стратегий".

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Напомню, накануне Москве также не удалось договориться с Пекином и о цене на газ. Стороны признают, что переговоры на финальной стадии, впрочем единства относительно цены пока нет. Ранее сообщалось, что Китай не подписал газовое соглашение с Путиным, потому что тот слишком "загнул" цену.