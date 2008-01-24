В Польше объявлен общенациональный траур
13:52, 24 января 2008Мир
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Качиньски прервал визит в Хорватию
Президент Польши Лех Качиньски прервал визит в Хорватию в связи с авиакатастрофой на западе стране. В самолёте находились 20 человек, среди них были высокопоставленные офицеры – все они погибли. Самолёт упал в лесной массив, не дотянув, примерно, 800 метров до взлётно-посадочной полосы. На месте трагедии сейчас ищут чёрные ящики.
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