В Польше объявлен общенациональный траур

Президент Польши Лех Качиньски прервал визит в Хорватию в связи с авиакатастрофой на западе стране. В самолёте находились 20 человек, среди них были высокопоставленные офицеры – все они погибли. Самолёт упал в лесной массив, не дотянув, примерно, 800 метров до взлётно-посадочной полосы. На месте трагедии сейчас ищут чёрные ящики.

Эхо Москвы