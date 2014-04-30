Спикера Госдумы Нарышкина не пускают в Болгарию

Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства этой балканской страны.

В заявлении МИД говорится, что Нарышкин не сможет осуществить плановый визит в Болгарию, намеченный на 6-8 мая. Причиной запрета на въезд являются ограничительные меры ЕС в отношении этого российского политика. Нарышкину запрещено находиться на территории стран ЕС до 17 сентября с возможностью продления данного срока.

Читайте такжеУкраина будет требовать исключить Россию из BLACKSEAFOR - агентствоТакже МИД Болгарии сообщил , что все финансовые средства политика на территории страны заморожены согласно ограничений относительно действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины.

Напомним, 21 марта страны Евросоюза занесли Нарышкина в перечень российских чиновников и политических деятелей, которым запретили въезд и заморозили активы в странах ЕС. А 28 апреля США распространили визовые и финансовые санкции еще на семерых граждан России и на 17 российских компаний и банков. На этой неделе о расширении пакета санкций в отношении российских чиновников и компаний, которые считаются подконтрольными им, объявили администрации Евросоюза, Канады и Японии.