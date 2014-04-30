В России произошли пожар и серия взрывов в воинской части, 11 человек погибло

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«По уточненным данным, всего пострадали 34 человека, 11 из них погибли, еще 11 госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно», - сказал источник.

По последним данным, все очаги возгорания на территории воинской части в Большой Туре ликвидированы. Всего, по сведениям местных властей, было зафиксировано 20 взрывов. На складе хранился тротил, противотанковые и противопехотные мины.

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Как уточнило МВД РФ, после пожара было перекрыто движение по Забайкальской железной дороге в обоих направлениях на участке "Чита – Карымская". По информации ведомства, погибли семеро человек, еще шестеро пропали без вести, опасность взрывов остается.

"В ближайшее время планируется транспортировка пассажиров задержанных поездов посредством автобусов до станции Чита-2, откуда они на специально сформированном поезде продолжат дальнейшее следование по необходимым направлениям", - отметило ведомство.