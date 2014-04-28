В России предлагают моментально блокировать сайты с призывами к несогласованным акциям

Роскомнадзор планирует внести в Госдуму предложения по изменению законодательства, которые позволят регулятору незамедлительно блокировать сайты, призывающие к несанкционированным маршам, сообщает ИТАР-ТАСС.

Об этом сообщил в рамках расширенного заседания коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров.

Ожидается, что соответствующие поправки будут внесены уже в мае 2014 года. Сейчас блокировка запрещенной информации осуществляется, если в течение трех суток интернет-ресурс не удалил ее.

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"Что касается призывов к несанкционированным маршам, очевидно, что блокировка здесь нужна немедленная. И в тот момент, когда к нам будет поступать требование прокуратуры по отношению к таким ресурсам, я полагаю, что в дальнейшем мы должны и будем исполнять его незамедлительно", - заявил Жаров. По его словам, при такой процедуре сначала будет осуществляться блокировка, а затем будут проводиться переговоры с владельцем ресурса об удалении контента.

Как следует из отчета Лиги безопасного интернета (ЛБИ), Роскомнадзор в 2013 годуотклонил 70,7% обращений с требованием о блокировке интернет-ресурсов.