В Нидерландах отметили первый в истории День короля

Нидерланды отпраздновали первый в истории День короля. Миллионы голландцев в оранжевых футболках в субботу вышли на улицы, чтобы отметить день рождения монарха Виллема-Александера и принять участие в различных мероприятиях, организованных муниципалитетами, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Этот национальный праздник ведет свою историю с 31 августа 1885 года, когда впервые прошли торжества по случаю рождения королевы Вильгельмины. И с тех пор до 30 апреля 2013 года, когда королева Беатрикс отреклась от престола в пользу своего сына, трон занимали только представительницы прекрасного пола. Поэтому нынешний День короля стал первым в истории страны.

В крупных городах праздник начался еще в пятницу вечером, когда на площадях были организованы концерты с участием всемирно известных диджеев и музыкальных исполнителей. По данным полиции, не обошлось и без небольших инцидентов. Так, в Гааге и Амстердаме в общей сложности было задержано более 100 человек за драки, мелкое воровство, хулиганство и чрезмерное употребление алкоголя. В других городах ночные мероприятия обошлись без серьезных происшествий.

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По традиции многие голландцы отмечают этот праздник на воде, поэтому на каналах Амстердама образовались огромные пробки из судов и катеров всевозможных цветов и размеров. Однако это не мешает людям веселится и поднимать бокалы с криками "За здоровье короля!"

Сам монарх тем временем вместе со своей супругой Максимой и другими членами королевской семьи посещает города Графт-Де Рейп и Амстелвен к северу от Амстердама, где, по всей видимости, в последний раз принимает участие в национальных деревенских играх. Виллем-Александер уже заявил, что хочет сделать праздник более современным и со следующего года изменит традиции его проведения.

После того как в 1949 году на престол взошла королева Юлиана, праздник стал отмечаться 30 апреля. Королева Беатрикс унаследовала трон от своей матери в 1980 году и решила не менять дату. 30 апреля 2013 года праздник официально был перенесен на 27 апреля. Однако в воскресенье его отмечать не принято. Поэтому в этом году он проходит на день раньше - 26 апреля - и впервые называется День короля, а не День королевы.