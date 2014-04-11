Нидерланды приостанавливают военное сотрудничество с Россией

22:19, 11 апреля 2014
Мир
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Нидерланды вслед за другими странами-членами НАТО приняли решение приостановить военное сотрудничество с Россией, в связи с ситуацией по Украине.

Нидерланды / elligo.ru


Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

Решение действует до дальнейшего уведомления.

Ранее ряд стран НАТО, в том числе США и Великобритания, заявили, что приостанавливают практическое и военное сотрудничество НАТО-РФ, но сохраняют контакты Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов и выше. Министры договорились вернуться к рассмотрению отношений с РФ на следующей встрече в июне.

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Позднее генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что организация рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой в проектах по борьбе с оборотом наркотиков и по Афганистану. 

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе НАТО приостановил сотрудничество с Россией в связи с действиями Москвы по аннексии Крыма.

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