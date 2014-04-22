В московском метро чеченец стрелял в беларусов, один из них в коме
09:03, 22 апреля 2014Мир
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Двое выходцев из Беларуси пострадали в ходе конфликта со стрельбой в московском метро в ночь на понедельник.
Московское метро, станция Кропоткинская / one-in.livejournal.com
Об этом сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«Около часа ночи на перегоне между станциями "Парк Культуры" и "Кропоткинская" между четырьмя белорусами и уроженцем Чеченской республики произошел конфликт. В ходе ссоры последний из травматического пистолета ранил двоих соперников: один с ранением головы в коме госпитализирован, второму оказали помощь в больнице и отпустили», - сказал собеседник агентства.
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Двадцативосьмилетний подозреваемый задержан.
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