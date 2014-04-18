На Эвересте во время снежной лавины погибли 12 человек

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на власти Непала.

Лавина сошла около 06:35 по местному времени (01:00 по Гринвичу) в районе, известном под названием ”поле попкорна”, что находится над базовым лагерем на Эвересте на высоте 5800 м.

Представитель Министерства туризма Непала сказал, что нескольких альпинистов спасли, но большинство из них до сих пор не нашли.

Эта трагедия считается самой серьезной из тех, что случались на Эвересте. Лавина сошла именно тогда, когда утром проводники поднялись на склон, чтобы закрепить веревки для альпинистов и подготовить для них маршрут.

Поисковая операция продолжается, а к месту происшествия вылетели три вертолета. Нескольких раненных альпинистов доставили в лагерь.

Как известно, на склон поднимается такое же количество проводников, как и альпинистов. Они готовят маршрут, закрепляя веревки и разворачивая лагерь.

Несчастный случай произошел в то время, когда фиксируется пик восхождений. Именно в апреле-мае сотни альпинистов собираются в базовом лагере, надеясь покорить вершину.

В 1996 году восемь альпинистов погибли из-за шторма, и эти события легли в основу книги-бестселлера ”В разреженном воздухе”.

Более трех человек покорили Эверест с тех пор, когда на вершину впервые поднялись Эдмунт Гиллари и Тензинг Норгей в 1953 году. Но много людей погибло, пытаясь покорить ее. Самая высокая в мире гора высотой 8848 м простирается по территории Непала и Китая.