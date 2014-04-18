Число жертв крушения парома в Южной Корее возросло до 25

Число погибших в результате крушения пассажирского парома у берегов Южной Кореи возросло до 25, сообщило вечером в четверг агентство France-Presse со ссылкой на сотрудников береговой охраны, передает Радио Свобода.

Паром опрокинулся и затонул в течение примерно двух часов в среду, 16 апреля, утром. На борту находились свыше 470 человек. Большинство пассажиров судна, следовавшего из порта Инчхон на курортный остров Чеджу, школьники.

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Спасти удалось 179 человек, судьба свыше 270 – остаётся неизвестной.

Поисковые работы затруднены сложными погодными условиями, шквалистым ветром, дождём, плохой видимостью, неспокойными волнами и сильным морским течением. В спасательной операции задействованы свыше 500 водолазов, около 170 лодок и 30 единиц авиатехники. Что стало причиной крушения парома, по-прежнему не ясно. Несколько пассажиров рассказали, что слышали тяжёлый удар перед тем, как судно резко остановилось.