В Грузии изменится структура правительства

В парламент Грузии поступил законопроект о поправках в конституцию, где речь идет о новой структуре правительства страны. В нем, в частности, вводятся должности нескольких вице-премьеров, сообщает Газета.ру. Законопроект о структурных изменениях в правительстве Грузии будет обсужден и вынесен на голосование до конца января. Что касается вопроса объявления вотума доверия новому правительству, то соответствующее решение парламент страны примет к середине февраля.

Согласно проекту закона, вице-премьеров будет от четырех до шести при том, что в старом правительстве Грузии был один вице-премьер, сообщила пресс-служба парламента. По неофициальной информации, должностей госминистров – их было четыре - не будет вообще.

Правительство Грузии, возглавляемое Владимиром Гургенидзе, сложило в понедельник свои полномочия после вступления в должность президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили подписал распоряжение о назначении Гургенидзе премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство.