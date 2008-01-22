Россияне могут получить новый праздник – День трезвости

В России может появиться новый праздник – День трезвости. Эта идея и ряд других мер по борьбе с алкоголизмом будут обсуждаться на заседании Свердловской областной думы.

Свердловские парламентарии решили объявить «Пьянству бой!». Они намерены направить свои антиалкогольные предложения лично премьер-министру Зубкову. Депутаты просят разработать и принять комплексную государственную программу по ограничению употребления спиртных напитков среди населения. Региональные законодатели также предлагают ввести в России День трезвости. «В конце 19 - начале 20 века в России широко отмечался такой праздник, говорится в обращении депутатов. Среди мер, которые по мнению авторов идеи, должны повлиять на алкоголиков - проведение бесплатных консультаций и лекций о вреде пьянства, а также распространение специальной литературы. Необходимость принятия антиалкогольных мер свердловский депутаты подтверждают статистикой: в России насчитывается более 2 миллионов алкоголиков, а потребление спирта достигло почти одиннадцать литров в год на душу населения. Это значительно превышает норму, и судя по данным Всемирной организации здравоохранения идет процесс самоуничтожения российского народа, заключают парламентарии.

Эхо Москвы