Конфликт вокруг Крыма сблизит США с ЕС - Минфин Германии

"Я убежден, что украинский кризис поможет нам укрепить трансатлантические связи и переоценить наши общие интересы", - цитирует "Сегодня" выступление Шойбле в конгрессе США в рамках прошедшего в Вашингтоне заседания министров финансов стран "большой двадцатки" в Вашингтоне.

По его словам, это вызвано "скатыванием к образцу прошлого века".

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Шойбле обвинил Россию в "имперских амбициях", что противоречит стремлению к глобализации мировой экономики.

"Глобализация и империи не могут идти рядом", - сказал министр.

Он отметил, что "Россия в настоящее время не может представить развивающимся странам привлекательную модель", в то время как Европа и США, по его словам, "выглядят конкурентоспособными и привлекательными на мировой арене".

Глава американского минфина Джейкоб Лью заявил в пятницу журналистам, что страны "большой семерки" едины в вопросе о возможном ужесточении санкций против России.

Он, комментируя встречу в рамках заседания глав финансовых ведомств "двадцатки" с министром финансов России Антоном Сиуановым, сообщил журналистам, что США по-прежнему считают, что Россия должна "заплатить высокую цену" за Крым, а также готовы к новым санкциям в случае "действий по эскалации ситуации в Украине".

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Американский министр также отметил, что он "обратил внимание на то, что в "большой семерке" существует прочное единство в вопросе усиления санкций".

Силуанов после встречи с Лью сказал: "С американским коллегой был разговор, что в случае эскалации ситуации в Украине могут быть введены дополнительные санкции в отношении России. Со своей стороны я сказал о том, что любые санкции противоречат задачам, которые мы рассматриваем, в том числе, в рамках "двадцатки".