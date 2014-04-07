Сегодня Россию могут лишить полномочий в ПАСЕ

На этой сессии ее члены планируют обсудить запрос относительно пересмотра нынешних полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ. Для этого существуют серьезные основания, в соответствии с 9-м правилом регламента этой международной институции.

Об этом сообщала Радио Свобода.

Также на этой сессии может состояться «срочное обсуждение угроз, которые существуют для функционирования демократических институтов в Украине».

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Эти вопросы значатся, как основные в повестке дня сессии.

Кроме этого, ПАСЕ планирует заслушать выступление президента Австрии Хайнца Фишера, отчет по проблемам проституции, торговли людьми и современного рабства в Европе, отчет комиссара Совета Европы по вопросам прав человека Нилса Мужниекса.