В Брюсселе протесты против экономии переросли в столкновения с полицией: 27 пострадавших

03:20, 05 апреля 2014
Мир
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Около 40 тыс. человек вышли на улицы Брюсселя в рамках первой в этом году демонстрации профсоюзов, протестуя против мер жесткой экономии, действующих в ЕС.

брюссель протесты / itar-tass.com

Вместо экономии манифестанты предлагают выделять по 2% европейского ВВП в течение десяти лет на стимулирование инвестиций в частном секторе экономики, сообщает ИТАР-ТАСС.

Участники акции также призывают голосовать за кандидатов, "которые изменят стиль управления в Европе" на предстоящих выборах в Европарламент, которые пройдут 22-25 мая.

Проведения манифестации привело к отмене некоторых маршрутов общественного транспорта в центре города.

Демонстрация профсоюзов вылилась в столкновения с полицией.

Участники акции протеста начали бросать в полицейских апельсины, различный мусор и булыжники. Стражи порядка незамедлительно ответили слезоточивым газом и водометами.

В результате столкновений пострадало 27 человек. По данным медиков, восемь человек были госпитализированы, однако жизнь их находится вне опасности, еще 16 протестующим помощь была оказана на месте.

В полиции заявили, что "в результате столкновений трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения".

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