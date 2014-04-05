В Брюсселе протесты против экономии переросли в столкновения с полицией: 27 пострадавших

Вместо экономии манифестанты предлагают выделять по 2% европейского ВВП в течение десяти лет на стимулирование инвестиций в частном секторе экономики, сообщает ИТАР-ТАСС.

Участники акции также призывают голосовать за кандидатов, "которые изменят стиль управления в Европе" на предстоящих выборах в Европарламент, которые пройдут 22-25 мая.

Проведения манифестации привело к отмене некоторых маршрутов общественного транспорта в центре города.

Демонстрация профсоюзов вылилась в столкновения с полицией.

Участники акции протеста начали бросать в полицейских апельсины, различный мусор и булыжники. Стражи порядка незамедлительно ответили слезоточивым газом и водометами.

В результате столкновений пострадало 27 человек. По данным медиков, восемь человек были госпитализированы, однако жизнь их находится вне опасности, еще 16 протестующим помощь была оказана на месте.

В полиции заявили, что "в результате столкновений трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения".