Президент Туркмении: нужна новая идеология

Для перехода к новому этапу развития Туркменистан нуждается в новой идеологии. С таким заявлением, как сообщает РИА Новости, в субботу на встрече с представителями творческой интеллигенции выступил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов.

По словам главы государства, основополагающим для новой идеологии Туркменистана должен стать девиз "Государство для человека". Президент подчеркнул роль творческой интеллигенции в решении задач периода, который в Туркмении получил название "Новое Возрождение". При этом он отметил, что в 2008 году на нужды министерств культуры и телерадиовещания, образования, здравоохранения и медицинской промышленности будет выделена почти треть государственного бюджета Туркмении.

Вместе с тем Бердымухамедов подверг критике работу телевидения, радио, газет, журналов, театров, кино за непонимание современных требований и работу по старинке. Президент высказался за возрождение в стране национальной оперы и цирка, развитие кино, активизацию работы кинотеатров и библиотек. Также глава государства, ввиду слабой организации работы по патриотическому воспитанию молодежи, предложил ректорам вузов ввести в учебный курс новую дисциплину, посвященную вопросам развитию современного туркменского общества.

Как отмечает агентство, в ходе встречи Бердымухаммедов подписал ряд постановлений, в том числе об увеличении размеров авторских гонораров журналистов. Также глава Туркмении разрешил выпускникам средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства сразу поступать в вузы без обязательной двухгодичной трудовой практики.