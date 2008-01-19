В случае угрозы Россия применит ядерное оружие

В случае угрозы национальной безопасности России или ее союзников РФ применит свои вооруженные силы, в том числе ядерные, заявил сегодня на конференции в Военной Академии наук начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

"Мы ни на кого не собираемся нападать, но ни у кого не должно быть сомнений, что в случае необходимости Россия будет использовать вооруженные силы, в том числе и ядерные, в случаях, предусмотренных военной доктриной", - сказал генерал.

По его словам, после окончания "холодной войны" в мире не уменьшилось проблем и противоречий, в том числе международного характера. Сегодня Россия находится на острие новых угроз и противоречий, таких, как международный терроризм, наркоторговля, стремление к гегемонии некоторых стран, милитаризации политических режимов и др., сказал Ю.Балуевский. В связи с этим он высказал мнение о необходимости уточнения некоторых аспектов Концепции национальной безопасности России, утвержденной Верховным главнокомандующим, президентом РФ в 2001 г.

В частности, начальник Генштаба указал на необходимость совершенствования законодательной основы многих направлений действующей концепции и необходимость четкой увязки программы строительства вооруженных сил с экономическими и финансовыми возможностями страны.

"Мы должны создать такие вооруженные силы, которые будут отвечать всем действующим и вновь возникающим угрозам национальной безопасности России", - подчеркнул генерал. - Этим путем мы сейчас идем".

РосБизнесКонсалтинг