22 человека пропали без вести после схода оползня в США

Власти также официально подтвердили гибель 24 человек в результате инцидента. Ранее число подтвержденных жертв составляло 18 человек, сообщает РИА Новости.

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Сход оползня произошел 22 марта к северу от города Сиэтл, были разрушены около 30 домов. Селевой поток перекрыл один из рукавов реки Стилагуамиш, создав угрозу наводнения. Власти рекомендовали эвакуировать жителей районов, расположенных вниз по течению реки.

Ранее президент США Барак Обама объявил в штате Вашингтон режим ЧП — тем самым дав федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям FEMA полномочия координировать спасательные работы и помогать жителям пострадавшего района.