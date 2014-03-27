Березовский мог повеситься на своем шарфе - экспертиза

К такому выводу пришла экспертиза, о чем было объявлено на слушаниях в рамках дознания по делу о смерти предпринимателя, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Обе части разорванного шарфа совпадают, волокна обеих частей идентичны. Также было обнаружено множество волокон, идентичных материалу шарфа на штанге душа в ванной комнате и на одежде Березовского. Шарф разорвался в результате приложения силы, что можно объяснить весом Березовского», - говорят британские эксперты.

Тело бизнесмена было обнаружено в марте 2013 года в ванной дома, неподалеку от Виндзора. Поскольку признаков борьбы не обнаружили, журналисты стали писать о том, что вероятнее всего, это было самоубийство.